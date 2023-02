Roma, Psg, Fanchini e Real Madrid: le ultimissime

La Roma aveva in pugno Traoré. Clamorosa eliminazione del Psg contro il Marsiglia. E' morta Elena Fanchini. Il Real in finale nel Mondiale per club

ROMA - La Roma aveva scelto Hamed Junior Traorè, l'attaccante del Sassuolo ceduto al Bournemouth, per sostituire Zaniolo. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola che parla di un'operazione da 20 milioni di neuro più bonus avallata da Mourinho. Poi dopo il no a Zaniolo al club inglese tutto è saltato. Impresa Marsiglia, il Psg saluta agli ottavi la Coppa di Francia. Al Vélodrome l'Olympique ha battuto 2-1 i parigini e vola ai quarti di finale della coppa nazionale: era dal 2011 che Marsiglia non batteva in casa il Paris Saint German. Lo Sci italiano è in lutto e dice addio ad un’altra donna jet che per tanti anni è stata celebrata: ad appena 37 anni, Elena Fanchini si è spenta. L'ex sciatrice, sorella di Nadia, si è arresa dopo una lunga battaglia contro il tumore nella sua casa in provincia di Brescia. Il Real Madrid è la seconda finalista del Mondiale per club. I Blancos di Carlo Ancelotti si sono imposti 4-1 sugli egiziani dell'Al Alhy a Rabat. Madrileni a segno con Vinicius, Valverde, Rodrygo e Arribas. Per gli africani rigore di Maaloul. Nel finale Modric si è fatto parare un penalty. Nella finale di sabato il Real affronterà i sauditi dell'Al Hilal.