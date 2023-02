Osimhen, Milan, Ancelotti e Zaniolo: le ultimissime

Il Chelsea ha pronti 120 milioni di sterline per Osimhen. Pioli difende il suo lavoro e le sue idee. Ancelotti candidato per il premio come miglior tecnico. Ecco perché la Roma aveva messo Zaniolo in lista Uefa

ROMA - Il Chelsea non ha intenzione di fermarsi, continuerà a spendere e investire anche nel prossimo mercato. In estate pronte cifre folli anche per l'Italia. In Serie A, infatti, gioca l'obiettivo principale per l'attacco, almeno secondo quanto raccontato da LondonWorld. Victor Osimhen è nel mirino del Chelsea e il club inglese, a quanto pare, sarebbe pronto ad offrire 120 milioni di sterline a De Laurentiis pur di convincerlo a cedere il suo attaccante. Lo stesso presidente del Napoli in un'intervista a Bild ha blindato l'attaccante ma il Chelsea ci proverà. La 22\a giornata di calcio di Serie A si aprirà con l'anticipo tra il Milan e il Torino, Pioli non cambierà nulla nonostante il momento di crisi che attraversa la squadra: "Non credo ci siano sistemi vincenti o perdenti, ma principi di gioco. E no, non credo che ci siano giocatori che paghino in particolare il nuovo assetto". Carlo Ancelotti (Real Madrid), Pep Guardiola (Barcellona) e Lionel Scaloni (Argentina) sono i tre finalisti del premio Fifa The Best per la categoria del miglior tecnico. Retroscena sull'inserimento di Nicolò Zaniolo nella lista Uefa anche quando era in odore di cessione: così facendo il prossimo anno, a settembre, quando andrà presentata la nuova lista, al suo posto potrà essere messo un giocatore dello stesso valore patrimoniale di Nicolò.