Milan, Lazio, Roma e Ronaldo: le ultimissime

Il Milan ospita il Toro. Pedro: "Battiamo l'Atalanta". Mourinho vuole garanzie dalla Roma. Poker di CR7 in Arabia

ROMA - Si apre oggi la 22a giornata del campionato di calcio di serie A: in programma la sfida tra Milan e Torino alle 20.45 con i rossoneri a caccia di riscatto dopo un riavvio di stagione da dimenticare. La Lazio domani cerca contro l'Atalanta allo stadio Olimpico una vittoria che manca da due gare e vuole rialzarsi dopo il deludente pareggio ottenuto lunedì a Verona, Pedro suona la carica: "Ci arriviamo bene. Sicuramente il pareggio contro l'Hellas ci ha lasciato l'amaro in bocca ma dobbiamo continuare o giocare con questa mentalità e personalità, facendo girare velocemente le palla. Con le big non sbagliamo quasi mai". Luis Alberto, invece, in un'intervista su Twich torna a parlare di futuro: "Un giorno tornerò al Cadice devo quasi tutto alla Lazio quindi voglio lasciarmi bene e darò tutto fino all'ultimo per centrare la Champions". Il Fair Play Finanziario rischia di allontanare Mourinho da Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola secondo cui la riunione di ieri a Nyon conferma l’impegno della società giallorossa a mettersi in regola, accettando un piano di rientro (settlement agreement) che comporterà ancora grandi sacrifici. Adesso spetterà al gm Tiago Pinto l’arduo compito di trovare una strategia. In tal senso la qualificazione in Champions, che porta almeno 40 milioni nelle casse della società, sarebbe un ottimo volano per fare un mercato all'altezza di Mourinho. Cristiano Ronaldo show ieri con l'Al Nassr che ha superato 4-0 l'Al Wehda grazie al poker del portoghese. Prima del match Ronaldo nella Saudi Professional League aveva segnato un solo gol su rigore contro l'Al Fateh, e con il primo dei suoi quattro di oggi ha tagliato un traguardo inseguito da tempo, quello delle 500 reti con i club dei cinque campionati nazionali (Portogallo, Inghilterra, Spagna, Italia e Arabia Saudita) in cui ha giocato durante la sua carriera.