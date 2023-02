Turchia, Sampdoria, arbitri e Donnarumma: le ultimissime

Un minuto di silenzio su tutti i campi per il terremoto. Ferrero: "Gli stipendi verranno pagati". Ennesima violenza su un arbitro. Donnarumma: "La rivalità con Navas mi ha fatto bene"

ROMA - La Figc ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi i posticipi del lunedì) per commemorare le vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria. "Qualcuno dice che tengo in ostaggio la Sampdoria ma io non tengo in ostaggio nessuno. Se c'è un compratore sono pronto a vendere". Parola di dell'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero a La Presse che assicura. Ennesimo brutto episodio nel calcio giovanile, con un'arbitra rimasta chiusa dentro lo stadio dopo aver sospeso una partita di calcio della categoria Juniores a causa di una rissa in campo tra i giocatori. È accaduto ad un arbitro donna in provincia di Brescia, in occasione della gara fra Darfo Boario e Carpenedolo, sospesa al 26' del secondo tempo "a causa del verificarsi di una 'rissa' che vedeva coinvolti la quasi totalità dei calciatori presenti sia in campo nonché dei dirigenti di entrambe le società che si spingono e picchiano a vicenda", come spiegato nel referto dalla stessa arbitra. "Sono esperienze che ti aiutano, che ti fanno crescere, soprattutto quando sei giovane". Gigio Donnarumma, sulle pagine de "L'Equipe", torna a parlare di quanto vissuto la scorsa stagione quando, arrivato al Paris Saint Germain fresco di Europeo vinto con la Nazionale con tanto di premio come miglior giocatore, si è trovato a giocarsi il posto con Keylor Navas.