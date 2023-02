Milan, Roma, Lazio e Fifa: le ultimissime

Il Milan è terzo. Vigilia di campionato per le romane. Di nuovo Argentina-Francia per il premio best player

ROMA - Il Milan batte il Torino 1-0 e si rilancia in chiave Champions. Ai rossoneri basta il colpo di testa di Giroud nella ripresa per ritrovare una vittoria che mancava dal 4 gennaio scorso quando i rossoneri espugnarono l'Arechi superando 2-1 la Salernitana. La squadra di Pioli con questa vittoria supera Lazio e Roma impegnate domani e vola momentaneamente al terzo posto in classifica a quota 41 punti a -2 dall'Inter seconda. Vigilia di campionato per la Roma di scena a Lecce con Wijnaldum e senza Karsdorp. L'olandese a inizio settimana ha svolto l'ultimo test che ha dato il via libera definitivo al ritorno in campo può tornare a sperare anche in un ingresso in campo per una manciata di minuti nella ripresa. Out invece Karsdorp che lamenta un piccolo risentimento muscolare nei giorni scorsi che lo ha costretto ieri e oggi ad allenarsi a parte. Vigilia di campionato anche per la Lazio che alle 20.45 ospiterà l'Atalanta, Sarri avverte: “Giocare contro loro è come andare dal dentista, come disse Guardiola. Se cala fisicamente è una squadra normale, se sta bene fisicamente è fortissima: hanno sei attaccanti, in Europa sono pochi a poterseli a permettere". Poi torna sul rendimento ondivago della squadra: “La Lazio per come si è evoluta mi lascia soddisfatto, c'è un atteggiamento, dedizione, professionalità. C'è un po' di frustrazione perché sembriamo sempre vicini al salto di qualità e poi non arriva mai. Margini di miglioramento ci sono, bisogna andare a cercarli da domani”. E' di nuovo Argentina-Francia, come nella finale di Qatar 2022, anche se stavolta 'vincono' i Bleus per 2-1. La Fifa ha infatti reso noti i nomi dei tre finalisti per il premio 'The Best' del 2022 che verrà assegnato il 27 di queste mese. Si tratta di Lionel Messi, Kylian Mbappé e Karim Benzema. Ascolta le news del pomeriggio