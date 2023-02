Zaccheroni, Spalletti, Juventus e Thiago Silva: le ultimissime

Zaccheroni in prognosi riservata. Carnevale: "Vi racconto Spalletti". Nuove intercettazioni sull'indagine Prisma. Thiago Silva rinnova con il Chelsea

ROMA - E' ancora ricoverato nel reparto di rianimazione all'Ospedale 'Bufalini' di Cesena Alberto Zaccheroni la cui prognosi, a quanto si apprende, resta riservata alla luce del forte trauma cranico riportato ieri, nel tardo pomeriggio, a seguito di una caduta all'interno della sua casa a Cesenatico. Andrea Carnevale che ha vinto un doppio scudetto a Napoli e che ha conosciuto Spalletti a Udine lo ha raccontato su Canale 8 svelando dei retroscena: “A Udine fece un lavoro straordinario, assicuro che è il più bravo che c'è, ha metodi di lavoro straordinari. Ti attacca al muro, lo so perché l'ho vissuto. Dice le cose in faccia e ha grande personalità. Fece mettere i telefoni fissi ad alcuni giovani a casa, erano ragazzi che poi si sarebbero affermati, come Felipe, Muntari o Asamoah. Voleva verificare che a mezzanotte fossero a casa”. Emergono nuovi particolari sull'indagine Prisma: il Corriere della Sera ha pubblicato nuove intercettazioni dei dirigenti della Juventus emerse nel corso delle indagini. In una conversazione con John Elkann Andrea Agnelli critica alcune operazioni di mercato sbagliate: "Se metto in piedi, dal 2010 quando sono arrivato a oggi, le cazzate che abbiamo fatto gli ultimi tre giorni di mercato, abbiamo buttato nel cesso 60-70 milioni... Te lo dico così, spannometrico, da Anelka". In scadenza a giugno, Thiago Silva ha prolungato il suo contratto con il Chelsea per un'altra stagione, sino al 2024. L'ex difensore centrale di Milan e Psg, capitano della nazionale brasiliana, è sbarcato a Londra nel 2020 e in questa stagione ha disputato con la maglia del Chelsea 19 partite in Premier League. Ascolta le news della mattina