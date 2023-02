Lazio, Roma, Bundesliga e Ligue 1: le ultimissime

L'Atalanta espugna l'Olimpico. Il Lecce ferma la Roma. In Germania prosegue il duello tra Bayern, Union Berlino e Borussia. In Francia stecca il Psg

ROMA - La Lazio perde lo scontro diretto per la Champions contro l’Atalanta e scivola al sesto posto. Un gol per tempo: prima Zappacosta, poi Hojlund. I ragazzi di Gasperini giocano una grande partita per qualità e quantità, i biancocelesti invece poco precisi e mai efficaci.ì Nell'altro anticipo 2-2 tra Empoli e Spezia. La Roma non va altro il pareggio contro il Lecce. La squadra di Mourinho non è riuscite a concretizzare le tante occasioni create nel corso dei novanta minuti. In Bundesliga prosegue il duello ravvicinato al vertice fra Bayern Monaco, Union Berlino e Borussia Dortmund. Le prime tre del campionato tedesco oggi hanno vinto, lasciando invariate le distanze nella lotta per il titolo: in classifica i bavaresi sono primi con 43 punti, segue la squadra della capitale a -1, quindi i gialloneri a -3. Il Paris Saint-Germain stecca a pochi giorni dall'andata degli ottavi di finale della Champions League (martedì sul campo del Bayern Monaco), facendosi sconfiggere 3-1 dal Monaco che momentaneamente è secondo nella classifica della Ligue 1, a -7 proprio dai parigini di Christophe Galtier. Ascolta le news del pomeriggio