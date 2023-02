Juventus, Napoli, Bologna e Udinese: le ultimissime

La Juve sfida la Fiorentina. Al Maradona un testa-coda. In programma Bologna-Monza e Sassuolo-Udinese

ROMA – Prosegue la 21ª giornata di Serie A, oggi in campo Juventus e Napoli. I bianconeri alle 18 ospitano la Fiorentina in un vero e proprio scontro diretto per provare a rilanciarsi in chiave Europa mentre il Napoli alle 2045 giocherà in casa contro la Cremonese fanalino di coda capace di farla fuori a sorpresa in Coppa Italia. Ad aprire questa giornata alle 12.30 la sfida tra Udinese e Sassuolo mentre alle 15 il match tra Bologna e Monza.