Inter, Lazio, Capello e Super Bowl: le ultimissime

C'è Sampdoria-Inter. Lotito carica la Lazio. Capello: “Leao come Zaniolo”. I Kansas City Chiefs vincono il Super Bowl

ROMA – Si chiude con il posticipo delle 20.45 tra Sampdoria e Inter la 22\a giornata del campionato di calcio di Serie A. Le probabili formazioni. In casa lazio interviene ancora il patron Lotito e ieri a Formello ha inviato un messaggio chiaro: “La Champions è ancora possibile dobbiamo restare sereni”. Il patron reclama pazienza e tranquillità, l’unico modo per tentare di uscire dal vortice della crisi, spezzata appena dai successi con Sassuolo e Milan. “Leao è sempre un fenomeno, non è quello dello scorso anno ma non lo si può lasciare fuori: è un giocatore imprescindibile per il Milan. In questo momento, forse come Zaniolo, è mal consigliato perchè hanno la testa da un'altra parte: ai contratti". Lo ha detto Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, intervenuto a Radio Anch'Io sport su Radio1. Il 57mo Super Bowl va ai Kansas City Chiefs, che battono i Philadelphia Eagles 38-35 dopo una partita emozionante e in parità sino a 11 secondi dalla fine, quando un calcio piazzato ha assicurato la vittoria alla squadra di Patrick Mahomes, primo quarteback afroamericano a vincere in questo ruolo e a vincere due volte la finalissima del football americano.