Spal, Donnarumma, Bentancur e Massa: le ultimissime

Esonerato De Rossi. Bufera su Donnarumma. Stagione finita per Bentancur. Massa dirigerà Bruges-Benfica

ROMA - La notizia era nell'aria, Daniele De Rossi è stato esonerato dalla Spal. Manca ancora l'ufficialità ma la dirigenza estense ha preso la sua decisione. Fatali al tecnico gli scarsi risultati ottenuti fin qui e l'ultimo ko in casa del Venezia due giorni fa, dove per stessa ammissione di De Rossi, la squadra non ha dato tutto quello che aveva. Momento difficile per il Psg, dopo l'eliminazione in Coppa di Francia contro il Marsiglia e la sconfitta in campionato contro il Monaco, arrivano delle indiscrezioni dalla stampa francese (in particolare L'Equipe) secondo cui Donnarumma non sarebbe ben gradito all'interno dello spogliatoio parigino. Quanto si temeva in casa Tottenham si è verificato. Rodrigo Bentancur, infatti, si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e sarà fermo per il resto della stagione. Squadra arbitrale tutta italiana per la sfida tra i belgi del Bruges e i portoghesi del Benfica, valida per gli ottavi di finale di Champions League. La Uefa ha designato Davide Massa come arbitro, assistenti Filippo Meli e Stefano Alassio, quarto uomo Daniele Chiffi, al Var Paolo Valeri, Avar Marco Di Bello. Ascolta le news della mattina