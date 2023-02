Milan, Inter, Lazio e Jankto : le ultimissime

Torna la Champions. La Samp frena l'Inter. Due settimane di stop per Romagnoli. Jankto fa outing: "Sono gay"

ROMA - Torna la Champions League con il Milan che sfida il Tottenham a San Siro. Nell'altro match il Psg ospita il Bayern Monaco. Calcio d'inizio alle 21. Dopo due vittorie consecutive rallenta l'Inter di Simone Inzaghi, frenata dal grande ex Dejan Stankovic che con la sua Sampdoria impone lo 0-0 ai nerazzurri a Marassi nel posticipo della 22ª giornata di Serie A. "Lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra". La Lazio ha comunicato l’esito degli accertamenti clinici eseguiti alla Paideia di Alessio Romagnoli che diovrà stare fermo per 10-15 giorni. "Sono gay e non voglio più nascondermi". Con un video postato sul suo profilo Instagram il calciatore dello Sparta Praga, Jakub Jankto, ha scelto di fare coming out.