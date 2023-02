De Rossi, Roma, Gravina e Ferrari: le ultimissime

Ufficiale l'esonero di De Rossi. Indiscrezioni sulle nuova maglia della Roma targata Adidas. Gravina: "Il Daspo non basta". Presentala la nuova Ferrari

ROMA - Adesso è ufficiale: Daniele De Rossi non è più l'allenatore della Spal. Lo ha comunicato la società in una nota: "Insieme a mister De Rossi - si legge nella nota - sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l’allenatore in seconda Carlo Cornacchia, i collaboratori tecnici Emanuele Mancini, Guillermo Giacomazzi e Marcos Alvarez ed il match analyst Simone Contran. La Società desidera ringraziare il tecnico ed i componenti del suo staff per il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro le migliori fortune professionali per il futuro della loro carriera". Il prossimo anno la Roma avrà Adidas come sponsor tecnico e c'è grande attesa per conoscere come saranno le nuove maglie. Sui social continuano a circolare delle foto del kit per la stagione 2023/24 con il nuovo sponsor tecnico. "Servono sanzioni più pesanti, non solo da parte nostra ma anche da parte dei giudici. Chi viene individuato dagli organi di polizia per atti di violenza non può cavarsela con un fermo di un'ora o di un giorno e poi con un daspo. Per noi il daspo non è più sufficiente, servono sanzioni più forti e che puniscano veramente questi delinquenti". Lo ha detto Gabriele Gravina a margine della presentazione del report Aic 'Calciatori sotto tiro' commentando i recenti episodi di razzismo e di scontri tra tifoserie. Ha scelto il giorno di San Valentino la Ferrari per presentare la nuova monoposto SF-23 che parteciperà al prossimo Mondiale di F1 al via il 5 marzo in Barhain. La monoposto è stata presentata con una cerimonia a Fiorano, alla presenza dei tifosi. Non una presentazione statica: dopo aver mostrato le immagini della macchina la vettura - rossa come da tradizione - è stata portata in pista da Charles Leclerc dopo aver 'vinto' il sorteggio con la monetina con Sainz. "Sono impaziente, ma lasciamo che sia Leclerc a fare i primi giri", le parole dello spagnolo. Ascolta le news della mattina