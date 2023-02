Milan, Salernitana, Diritti tv e Psg: le ultimissime

Il Milan batte il Tottenham. Paulo Sosa in pole per sostituire Nicola. Il Governo dice no all'emendamento Lotito. Neymar conferma: “C'è stata una rissa nello spogliatoio”

ROMA - Il Milan batte il Tottenham 1-0 nell'andata degli ottavi di Champions League. Ai rossoneri basta la rete di Diaz per portare a casa una preziosa vittoria anche se la qualificazione sin giocherà nella sfida di ritorno in Inghilterra dove i rossoneri andranno comunque con un piccolo vantaggio. Nell'altra gara il Psg è stato sconfitto in casa 1-0 dal Bayern Monaco a cui è bastata la rete di Coman. Sarà Paulo Sousa il nuovo allenatore della Salernitana. Nelle prossime ore sarà comunicato l'addio a Davide Nicola e l'arrivo in panchina dell'allenatore portoghese. Stop al cosiddetto 'emendamento Lotito'. E la Lega Serie A chiede spiegazioni. L'emendamento, con firma del senatore, nonché presidente della Lazio, Claudio Lotito, riguarda il contratto per i diritti tv del calcio. Dopo le tante indiscrezioni sullo spogliatoio del Psg che, secondo i medi francesi, sarebbe una polveriera, parla Neymar. La stella brasiliana ha ammesso la rissa nello spogliatoio nella conferenza stampa prima della sfida contro il Bayern Monaco: "C'è stata una piccola rissa nello spogliatoio perché non eravamo d'accordo con alcune cose, quindi abbiamo litigato". Ascolta le news del pomeriggio