Chelsea, Pioli, Conte e Ferrari: le ultimissime

Il Chelsea cerca riscatto in Champions. Pioli: "Milan guarito". COnte: "Potrei tornare in Italia". Vasseur: “Puntiamo a tornare primi”

ROMA - Il Chelsea di Potter cerca un po' di sollievo in Europa contro il Borussia a Dortmund nell'andata degli ottavi di Champions: in Inghilterra le cose non vanno troppo bene. Dal 2 novembre scorso, giorno dell'ultima apparizione in Europa, i Blues hanno giocato 12 partite, vincendone appena due e uscendo sconfitto in sei occasioni. Decimo in Premier , fuori dalle coppe inglesi, con la zona-Champions a dieci punti di distanza il tecnico Potte cerca riscatto in una coppa che potrebbe dare una svolta alla stagione. Nell'altro martch Bruges-Benfica. "Abbiamo disputato la partita che dovevamo giocare, sono soddisfatto". Così Stefano Pioli, dopo il la vittoria del Milan sul Tottenham. “Questa è stata una partita difficile, contro una squadra tosta", ha proseguito l'allenatore del Milan. Il tecnico del Tottenham Antonio Conte non chiude le porte a un futuro che potrebbe riportarlo in Italia: "Ma ora voglio vivere il presente, quest'anno sono successe tante cose", spiega l'allenatore del Tottenham. "La nostra sfida è vincere e portare la Ferrari davanti a tutti": così il team principal della Ferrari Frederic Vasseur alla presentazione della monoposto per il mondiale 2023.