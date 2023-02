Europa, le probabili formazioni

Roma e Juventus impegnate in Europa League, la Lazio e la Fiorentina in Conference

ROMA – Giovedì europeo per quattro italiane che devono superare i play off in Europa. In Europa League alle 18.45 la Roma sfiderà il Salisburgo in Austria mentre la Juventus alle 21 ospiterà il Nantes. In Conference League apre la Fiorentina che alle 18.45 a Braga affronta lo Sporting. Alle 21 invece la Lazio se la vedrà allo stadio Olimpico contro il Cluj. Le probabili foemazioni