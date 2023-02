Mourinho, Sarri, Allegri e Sinner: le ultimissime

Mourinho: "Dybala da valutare. Saerri: "Arbitro inadeguato". Allegri: "Fiducioso per la qualificazione. Sinner elimina Tsitsipas

ROMA – Oltre il danno pure la beffa per la Roma che sconfitta a Salisburgo 1-0 nel finale dopo aver ampiamente dominato il match deve fare i conti con l'infortunio di Dybala: l'argentino ha lasciato il campo all'intervallo per via di un sovraccarico muscolare al flessore sinistro. "Non so come sta, se si è fermato per un infortunio o per precauzione" ha detto Mourinho nel post partita. Preziosa vittoria per la Lazio 1-0 sul Cluj in Conference League nonostante l'espulsione di Patric al 15' del primo tempo: “Quest'arbitro era assolutamente inadatto, non può girare per l'Europa – lo sfogo del tecnico Sarri -. Come fa a essere una chiara occasione da gol un attaccante che butta la palla verso la bandierina? Pawson ha condizionato la partita con ammonizioni disarmanti, concedendo a loro qualche fallo di troppo ma per fortuna abbiamo comunque vinto meritatamente". "Andremo a giocarci una finale secca in casa loro: abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno, dobbiamo essere fiduciosi": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo l'1-1 interno contro il Nantes. "Il calcio è tremendo, abbiamo preso gol nell'unica situazione nella quale dovevamo fare fallo e Bremer è scivolato - aggiunge l'allenatore - ma avremmo dovuto cercare maggiormente il raddoppio". Continua il momento positivo di Jannik Sinner che approda ai quarti di finale del Torneo Atp di Rotterdam superando in due set il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4 6-3.