Atsu, Napoli, Lazio e Sinner: le ultimissime

L'ex Newcastle tra le vittime del terremoto. Spalletti tranquillizza tutti sulle condizioni dell'attaccante. I biancocelesti accolgono il nuovo acquisto. L'altoatesino supera Wawrinka

Con il suo gol su calcio di punizione aveva deciso la sfida tra la sua Hatayspor e il Kasimpasa. Poi, il dramma. Christian Atsu, attaccante ghanese della squadra turca Hatayspor, è una delle vittime del terremoto in Turchia. Il suo corpo sarebbe stato ritrovato tra le macerie, come confermano diverse agenzie turche. L'ex giocatore di Chelsea, Newcastle e Porto militava nella squadra della provincia del Sud del Paese, la zona devastata dal sisma.

Luciano Spalletti tranquillizza i tifosi del Napoli sulle condizioni fisiche di Victor Osimhen: "Non sembra nulla di particolare, solo un po' di stanchezza perché lui non riesce a risparmiarsi. Quando ha questa voglia di saltare addosso allunga e fa questi strappi che non si sa dove finisce". Queste le sue parole rilasciate a Dazn alla fine della partita. Un'altra vittoria per gli azzurri: "Grande prestazione da un punto di vista di analisi in generale. Le ultime partite le abbiamo vinte, ma c'era stata meno qualità. Stasera invece siamo stati bravi nella gestione del possesso”.

Iniziata ufficialmente l’avventura alla Lazio per Diego Gonzalez, 20 anni, preso all’ultimo giorno di mercato in prestito con diritto di riscatto a 2,5 milioni. L’arrivo ieri sera a Fiumicino, questa mattina subito le visite mediche in clinica Paideia. Solito iter che apre l’esperienza di un nuovo giocatore. L’ex Celaya, dopo aver concluso il Sub20 con la nazionale del Paraguay, inizia così un nuovo capito della sua carriera. Verrà aggregato alla Primavera come fuoriquota, ma proverà a convincere Sarri a portarlo il prima possibile in prima squadra.

Dopo aver superato Tsitsipas,Jannik Sinner vince ancora, asfaltando l'esperto Wawrinka e conquistando la semifinale dell'ATP 500 di Rotterdam. Netta e limpida la vittoria di ieri sera dell'altoatesino, che si impone in due set con il punteggio di 6-1, 6-3.