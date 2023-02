Maradona, Barcellona, Robinho e Musetti: le ultimissime

Ai Quartieri Spagnoli sparisce il quadro di Maradona. Blaugrana nei guai. Robinho condannato, il Ministro Nordio si muove. Musetti esce ai quarti in Argentina

La riproduzione in quadro del piede sinistro di Diego Armando Maradona è stata rubata ai Quartieri Spagnoli dove c'è il murale dedicato al campione argentino. L'opera era stata dedicata al Pibe de Oro dal suo storico amico e manager Stefano Ceci. I ladri sono intervenuti questa notte e questa mattina la triste sorpresa a Largo Maradona, in un quartiere tinto d'azzurro dedicato all'argentino con sciarpe, magliette, adibito a festa e invaso da tifosi e turisti tutte le volte che c'è da ricordare Maradona come in occasione della sua morte o per il suo recente compleanno. L’ex agente aveva fatto stampare su tela l'arto sinistro di Maradona, il suo piede, e lo aveva donato ai Quartieri Spagnoli in occasione del suo sessantaduesimo compleanno il 30 ottobre. Si trattava di un altro cimelio dal valore inestimabile per ricordare l'argentino che molti tifosi avevano apprezzato e ammirato nel corso di questi mesi.

Il caso Barcellona non sembra rientrare. Tutto è partito dalla rivelazione dei pagamenti sospetti del presidente Laporta all'ex vicepresidente del comitato arbitrale Negreira (leggi qui). Dopo che il presidente della Liga Tebas ha affermato che non saranno presi provvedimenti disciplinari contro i blaugrana, stando alle fonti spagnole, ora il Barcellona rischierebbe sanzioni dalla UEFA e dalla FIFA. Tra le possibili anche la retrocessione in campionato e l'esclusione dalle coppe europee.

Il governo italiano ha chiesto al Brasile che venga eseguita la condanna a nove anni di reclusione a carico dell'ex calciatore Robinho, condannato per stupro. L'informazione è stata divulgata in esclusiva dal portale Uol, citando l'ordinanza. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato la richiesta il 24 gennaio e l'ha inviata al governo brasiliano attraverso i canali diplomatici il 31 dello stesso mese. Le autorità italiane chiedono anche l'esecuzione della sentenza nei confronti di Ricardo Falco, amico dell'ex attaccante del Milan. I due sono stati condannati in Italia per lo stupro di una giovane albanese avvenuto a Milano il 22 gennaio 2013.

Lorenzo Musetti è stato sconfitto ai quarti dell’ATP di Buenos Aires. Il carrarino si arrende al peruviano Juan Pablo Varillas che si ripete dopo aver eliminato l'ex numero 3 del mondo Dominic Thiem. Numero 101 ATP ma proiettato verso la Top 80 che non ha mai raggiunto prima in carriera, Varillas ha chiuso 6-4 6-4 e festeggiato la prima semifinale ATP in carriera.