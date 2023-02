Castagner, Serie A, Roma e Lazio: le ultimissime

L'ex tecnico si è spento a 82 anni. Vincono rossoblù e rossoneri nel pomeriggio. A Belgrado distrutto lo striscione dei Fedayn. La Lazio a Salerno tra infortuni e squalifiche

Lutto nel mondo del calcio per la morte a 82 anni di Ilario Castagner. A dare l'annuncio della scomparsa dell'ex tecnico di Perugia, Lazio, Milan e Inter è stato il figlio Federico: "Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell'Ospedale 'Santa Maria della Misericordia' di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papà...", il messaggio pubblicato sui social proprio nel giorno nel derby tra il 'suo' Grifo (di cui è stato anche calciatore) e la Ternana.

Beffa nel finale per la Sampdoria, punita al 90' da un gol di Orsolini che regala il successo al Bologna (1-2) nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A andato in scena a Marassi. Occasione sprecata nella corsa salvezza per i liguri di Dejan Stankovic, che recriminano per il rigore sbagliato nella ripresa da Sabiri poco dopo che lo stesso fantasista marocchino aveva risposto dal dischetto al vantaggio rossoblù firmato in avvio da Soriano. Nel match delle 18 invece il Milan ha superato il Monza. Con il terzo 1-0 consecutivo dopo quelli contro Torino e Tottenham i rossoneri infliggono la prima sconfitta del 2023 al Monza, che perde la sua imbattibilità dopo otto partite (quattro pareggi e tre vittorie). Decisivo il gol di Messias al 31' con un sinistro che fulmina Di Gregorio.

È ricomparso a Belgrado lo striscione lo striscione dei Fedayn che gli ultras della Stella Rossa avevano sottratto a quelli della Roma in occasione degli scontri avvenuti a inizio febbraio dopo la partita tra i giallorossi e l'Empoli giocata all’Olimpico. Durante la sfida di campionato serbo contro il Cukaricki (vinta 3-0 dalla Stella Rossa), la curva dei padroni di casa ha infatti prima esposto lo striscione capovolto e poi lo ha distrutto dandogli fuoco all'interno dello stadio, con il video divenuto presto virale sui social. "Avete scelto la compagnia sbagliata" è la scritta che si vede invece in uno striscione vicino, in riferimento al gemellaggio dei Fedayn con i Bad Blue Boys della Dinamo Zagabria.

Rifinitura e partenza direzione Salerno, la Lazio vuole riprendere la corsa per la Champions provando a conquistare tre punti importantissimi contro la squadra appena affidata a Paulo Sousa. Maurizio Sarri non avrà a disposizione Alessio Romagnoli, in infermeria per un problema muscolare, e nemmeno Mattia Zaccagni, che è squalificato.