Serie A, Arsenal, Chelsea e Real Madrid: le ultimissime

Il sabato della Serie A si è chiuso con la vittoria dell'Inter sull'Udinese a San Siro. I nerazzurri di Inzaghi si riscattano dopo il pareggio contro la Sampdoria e si presentano al meglio alla sfida di mercoledì per gli ottavi di Champions League contro il Porto. Decidono la sfida di Lukaku, Mkhitaryan e Lautaro. Non basta alla squadra di Cioffi il gol di Lovric. Inzaghi si riporta a -15 dal Napoli e ritorna in solitaria al secondo posto, a +3 sul Milan.

L'Arsenal 'risorge' trascinato da Jorginho. Sotto gli occhi di Tom Hanks (in tribuna a Birmingham) successo in rimonta sul campo dell'Aston Villa (2-4) nel match della 24ª giornata di Premier League per la capolista di Arteta, che non vinceva da tre partite. L'Arsenal approfitta del clamoroso stop del Manchester City. A pochi giorni dall'andata degli ottavi di Champions League, la squadra di Guardiola si ferma sul campo del Nottingham Forest, beffato nel finale. Totale dominio dei Citizens, che sbloccano la partita al 41' con Bernardo Silva. Nella ripresa il City si mette a caccia del raddoppio ma non riesce a concretizzare. I padroni di casa si difendono e all'86' con Wood trovano un clamoroso pareggio. Non ha fine invece la crisi del Chelsea. I Blues, reduci dal ko in Champions League contro il Borussia Dortmund, perdono anche in campionato contro il Southampton.

Nuovo successo per il Real Madrid, che a tre giorni dal poker rifilato all’Elche, sbanca anche l'El Sadar di Pamplona grazie alle reti di Fede Valverde e Asensio. Successo che permette ai blancos di riportarsi a -5 dal Barça, che questa sera è atteso dalla gara interna col Cadice.