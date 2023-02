Lazio, Bundesliga, Sinner e Biathlon: le ultimissime

Un pensiero in più per Sarri nella delicata trasferta a Salerno. Senza Zaccagni (squalificato) toccherebbe a Pedro giocare nel tridente con Felipe Anderson e Immobile. Ma le condizioni dello spagnolo non sono al top, anzi. Ieri nella rifinitura ha lavorato poco con i compagni per un fastidio muscolare. La decisione su una maglia da titolare verrà presa poco prima dell’inizio della partita all’Arechi. Romero e Cancellieri si scaldano, sono loro le alternative sulle ali.

Nella 21ª giornata di Bundesliga l'Eintracht Francoforte ritorna alla vittoria dopo il pesante 3-0 subito contro il Colonia e prima dell'ottavo di finale di Champions League con il Napoli, in programma martedì 21 febbraio. Gli uomini di Glasner vincono in casa 2-0 contro il Werder Brema. I partenopei sono avvertiti, non sarà una gara facile.

Jannik Sinner supera l'olandese Tallon Griekspoor, n.61, e centra la finale dell'Atp 500 di Rotterdam. L'azzurro, risalito al 14° posto del ranking grazie al trionfo in Francia di domenica scorsa (settimo trofeo Atp in carriera), vince in due set con il punteggio di 7-5, 7-6(7/5) in un'ora e 55' di gioco. L'altoatesino giocherà il 19 febbraio la sua nona finale nel circuito maggiore contro l'ex numero uno del mondo Daniil Medvedev

L'Italia si aggiudica la medaglia d'oro nella staffetta femminile ai campionati del mondo di biathlon in corso di svolgimento ad Oberhof, in Germania. Le ragazze hanno chiuso la gara della 4x6 chilometri in 1.14'39"7, precedendo sul traguardo le avversarie di Germania (staccate di 24"7) e Svezia (terze a 55"7). L'Italia non aveva mai vinto prima il titolo mondiale nella staffetta donne.