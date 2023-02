Roma, Lazio, Juve e Bundesliga: le ultimissime

La Roma vince sull’Hellas Verona nel match delle 20:45 e porta via dall’Olimpico i tre punti. Alle defezioni del prepartita si è aggiunto il forfait di Abraham, uscito malconcio da uno scontro fortuito con Mancini e costretto al cambio dopo appena 15 minuti. A salvare la Roma questa volta ci pensa Solbakken, che alla fine del primo tempo segna il gol che vale la vittoria giallorossa.

La Lazio si rimette in marcia per la Champions League. Lo fa con il suo uomo più rappresentativo: Ciro Immobile, che fa doppietta e certifica finalmente il top della forma dopo settimane difficili. Primo tempo bloccato, poi il bomber si scatena. Prima su assist di Marusic, poi su rigore (conquistato). Nel finale Luis Alberto si divora il tris ancora su rigore. Per i padroni di casa espulso Bronn.

Missione compiuta al 'Picco' per la Juve, che con un gol per tempo passa sul campo dello Spezia (0-2) e centra così il terzo successo di fila in campionato, dove sale momentaneamente al settimo posto (in attesa del Torino impegnato domani in posticipo e prossimo avversario nel derby della Mole). Sono ora 32 i punti dei bianconeri

Trio in vetta alla Bundesliga dopo la 21ª giornata, che vede il Bayern appaiato in vetta con Union Berlino e Borussia Dortmund. Occasione persa dai capitolini, che dopo il ko dei bavaresi a Monchengladbach, affrontavano il fanalino di coda Schalke in casa e che però non sono andati oltre lo 0-0, fallendo il sorpasso. Ad approfittarne è stato il Dortmund, che, sulle ali del successo in Champions League con il Chelsea, ha concesso il bis, passeggiando 4-1 sull'altra squadra di Berlino, l'Hertha, con le reti di Adeyemi, Malen, Reus e Brandt.