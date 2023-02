Mourinho, Abraham, Immobile e Pique: le ultimissime

Le parole di Mourinho al termine del match contro il Verona fanno tremare i tifosi giallorossi. Lo Special One parla del suo futuro e rinvia il tutto a fine stagione: "Avrò tanto da dire. In un anno e mezzo non ho mai rilasciato un’ intervista, parlo solo dopo le partite e nelle conferenze perché sono costretto a farlo. Forse sbaglio ma è così. Aspettiamo a fine stagione per parlare”.

Ha lasciato il campo dopo appena un quarto d'ora, Tammy Abraham. Sanguinava a un occhio dopo aver subito un colpo in pieno volto da Mancini. E' andato subito in clinica dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura. A fine partita ha pubblicato una foto su Instagram: "Grazie per i messaggi, starò bene", è stato il suo messaggio, con tanto di foto. Tammy non dovrebbe esserci giovedì contro il Salisburgo, nei prossimi giorni però si capirà bene il suo piano di recupero.

Ciro Immobile e la doppietta per regalo di compleanno. Dopo i due gol alla Salernitana il bomber della Lazio è tornato subito a Roma con il resto dei compagni. In serata l’appuntamento in un locale della Capitale aspettando la mezzanotte e soffiare sulla torta le 33 candeline. Con lui la moglie Jessica, parenti, amici e i compagni di squadra. Tutti intorno a re Ciro. Torta a tre piani e musica a tutto volume: così si festeggia pure la vittoria sulla Salernitana che ha rimesso la squadra in marcia per la Champions League. “Auguri amore mio grande”, ha scritto Jessica su Instagram. E poi i messaggi dei compagni di squadra e dei tanti tifosi che celebrano il loro simbolo biancoceleste.

Sono stati rivali sia rivali con i club che compagni in nazionale. Eppure quando c'è da scontrarsi verbalmente Piqué e Casillas non si tirano indietro: è successo durante la trasmissione del programma "Kings League", progetto ideato dall'ex difensore blaugrana. Il tema era quello del Barcellona Gate, il caso che sta travolgendo il club catalano, invischiato per presunti pagamenti a un dirigente arbitrale per ottenere favori sul campo. Su questo si sono confrontati con toni accesi i due ex calciatori, senza evitare insulti: ne è nato un litigio, anche se con toni ironici.