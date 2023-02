Immobile, Serie D, Inter e Napoli: le ultimissime

Ciro Immobile festeggia 33 anni. Lo ha fatto ieri sera con una doppietta segnata alla Salernitana e una mega torta condivisa con amici, parenti e compagni di squadra. L’attaccante della Lazio è tornato a vivere momenti magici dopo gli infortuni. Ora non si vuole più fermare: “Al record di gol di Piola mancano 83 reti. Sono numeri pazzeschi i suoi. Per me è bello vedere questa classifica dei più grandi marcatori della storia della Serie A”, ha commentato Ciro a Lazio Style Radio.

Ancora violenza in Serie D. La Nocerina ha sporto denuncia contro ignoti per l'aggressione subita ieri sera, domenica 19 febbraio, dall'allenatore Alessandro Erra. L'episodio di cronaca si è verificato in un'area di sosta lungo la Canosa-Napoli dove si sono incrociati il pullman della società rossonera, di rientro da Brindisi, e alcuni tifosi della Cavese in viaggio da Fasano verso la Campania. L'allenatore, ex tra le altre di Catanzaro e Paganese, è stato colpito con un pugno e ha dovuto dar ricorso alle cure mediche dei sanitari del pronto soccorso dell'Umberto I di Nocera Inferiore.

Mercoledì 22 febbraio il sipario degli ottavi di Champions League si aprirà anche per l'Inter, impegnata nella gara di andata contro il Porto a San Siro. Sarà la sfida all'ex nerazzurro Sergio Conceição, oggi allenatore dei portoghesi, che tornerà nello stadio in cui ha giocato tra il 2001 e il 2003. L'Uefa ha scelto l'arbitro del match: sarà il serbo Srdjan Jovanovic a dirigire la sfida.

Napoli, tutti in campo in vista dell'Eintracht: c’è anche Osimhen. Le condizioni dell’attaccante non fanno preoccupare più, contro i tedeschi ci sarà. Intanto gli azzurri guidati da Spalletti si sono allenati questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno aspettando la sfida di Champions.