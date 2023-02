Serie A, Napoli, Roma e Mihajlovic: le ultimissime

Ascolta le news in due minuti.

Finisce 2-2 Torino-Cremonese, il posticipo del lunedì sera che chiude la 23esima Gionata di Serie A. Il Torino guadagna un punto in classifica e si presenta al derby di settimana prossima a -1 dalla Juventus. La Cremonese, invece, perde l'occasione di agganciare la Sampdoria in classifica e rimane fanalino di coda dell'intera Serie A. La formazione di Ballardini, infatti, è ferma a quota 9 in classifica.

Oltre che in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Francoforte, Luciano Spalletti ha parlato anche ai microfoni di Sky: "Se il campionato è una grande occasione, la Champions è una grandissima occasione: questi calciatori se lo sono meritati sul campo di giocare queste partite. È dallo scorso anno che cerchiamo di lavorare per raggiungere questi obiettivi. Sono partite differenti rispetto al campionato. Loro sono più abituati alle gare da dentro o fuori e noi dobbiamo essere bravi a ragionare più velocemente rispetto a quanto facciamo in campionato”

Tammy Abraham vuole provarci per il Salisburgo. Ieri il centravanti inglese ha riportato una ferita sulla palpebra inferiore che ha necessitato di intervento di sutura. Un quarto d'ora giocato contro il Verona, poi lo scontro con Mancini che ha costretto il centravanti alla sostituzione e all'intervento a Villa Stuart. La dottoressa Regina Fortunato (chirurgo estetico) e la dottoressa Emilia Cantera (oculista) hanno eseguito l’intervento e la visita oculistica post-operatoria. Sono stati applicati 6 punti di sutura alla palpebra inferiore. La visita oculistica ha escluso lesioni all’occhio.

Mattinata speciale, oggi, allo stadio Olimpico. L'impianto della capitale, stamattina, ha celebrato Sinisa Mihajlovic, nel giorno in cui l'ex allenatore del Bologna avrebbe compiuto 54 anni. "E' una giornata stupenda, fatta di tanta emozione da parte mia e dei miei figli. E' un onore l'affetto che state dimostrando. Sono stati giorni difficili, ma seguiamo il suo messaggio, portandolo nel cuore", sono state le parole della moglie Arianna in occasione dell'omaggio che Sport e Salute, insieme a una delegazione di Roma e Lazio, ha voluto fare a Sinisa.