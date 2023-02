Dybala, Lazio, Napoli e Nba: le ultimissime

La serenità di chi si sente con la coscienza a posto. Paulo Dybala ieri ha pubblicato una foto del suo cane, che festeggiava il compleanno, e poi ha pensato soltanto ad allenarsi con la Roma per giocare oggi in Europa League contro il Salisburgo. Del resto si stanno occupando i suoi legali. Dybala ieri, come rivelato da "Repubblica" è stato ascoltato, a Roma, in merito all'inchiesta Prisma, che si occupa della cosìddetta manovra stipendi della Juventus. Gli inquirenti hanno chiesto a Dybala un chiarimento inerente a un importo da 3 milioni di euro (non ancora ricevuto), ma, è la domanda che si fanno tutti i romanisti, Dybala rischia qualcosa a livello sportivo? A livello sportivo, con l'indagine ancora in corso, non è arrivato nessun deferimento a nessun giocatore. E quindi parlare di squalifica è quantomeno prematuro. Anche perché i giocatori, va ricordato, sono dei dipendenti aziendali come gli altri: privilegiati visto lo stipendio, magari, ma sempre dipendenti.

Rifinitura con diverse defezioni, Maurizio Sarri nell’ultimo allenamento prima di partire per la Romania fa i conti con le assenze. Per il Cluj out Romagnoli e Radu per problemi muscolari, Patric squalificato, Pedro per la frattura al naso, Milinkovic e Zaccagni per virus intestinale. L’ex Verona è l’assente a sorpresa, fuori pure lui.

Aurelio De Laurentiis svela i segreti del suo Napoli e si scaglia contro la Superlega, criticando però anche la Champions voluta dalla Uefa. "Ritengo sia una grossa stupidata, non si può pensare ad un torneo per pochi eletti. Ma è anche chiaro che la formula Uefa (per la Champions, n.d.r.) è antica e andrebbe cambiata. Bisognerebbe sedersi a tavola con la Uefa e dire: come possiamo portare 10 miliardi? Qui il problema è che mancano i soldi, si gioca troppo, i giocatori appartengono ai club e c'è il rischio di incidenti che nessuno ti ripaga" ha concluso il patron del Napoli.

Annuncio pluriennale per il tecnico Jacque Vaughn che a pochi mesi dalla sua assunzione ha già rinnovato il proprio contratto. Nominato capo allenatore dei Nets l'1 novembre scorso dopo l'esonero di Steve Nash, ha condotto fin qui Brooklyn a 32 vittorie e 19 sconfitte, risalendo fino al quinto posto nella Eastern Conference. Da qui l'annuncio del rinnovo pluriennale: secondo la "Espn", Vaughn avrebbe firmato fino al 2027.