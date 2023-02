Lazio, Roma, Maradona e Dani Alves: le ultimissime

Atto vandalico nella notte sulla targa dedicata a Umberto Lenzini, mai dimenticato presidente della Lazio che ha vinto il primo storico Scudetto nella stagione 1973-1974. Ieri pomeriggio l’inaugurazione con il sindaco di Roma, Gualtieri, del parco in un’area verde lungo via Gregorio XI, precisamente all'ingresso di via Vezio Crisafulli. Nelle ore successive la colorazione della targa con colori giallorossi. Dal Comune fanno sapere che la targa ritornerà al suo stato iniziale. “Un gesto vile, che offende l'uomo, la società e tutti i tifosi”, commenta l’assessore all Sport, Alessandro Onorato.

Mourinho spera di avere a disposizione Tammy Abraham. Ancora non è certo, vista la ferita alla palpebra sinistra che ha costretto il giocatore a sei punti di sutura la sera dell'infortunio, più qualche altro il giorno seguente. Ieri il giocatore si è allenato con il gruppo indossando una mascherina protettiva, con una copertura sulla palpebra e naturalmente una visibilità ridotta. Ma vuole esserci. E Mou spera di averlo.

La statua posizionata all'esterno del Maradona lo scorso 25 novembre 2021 in attesa di una sistemazione definitiva, dovrà presto cambiare location. Qual è il motivo? Il Comune di Napoli ha spiegato con una delibera di non poter accettare la donazione. Il valore dell'opera dell'artista Domenico Sepe, infatti, è superiore alle possibilità di spesa del donante. Non solo: all'artista in questione verrebbe garantita una visibilità che potrebbe risultare appetibile anche da altri artisti. Verrebbe leso, in sintesi, il rispetto del principio di imparzialità. Grande dispiacere da parte di Sepe. Ora è in corso un'indagine da parte della magistratura per far luce sulla vicenda e per chiarire ogni aspetto della stessa.

Dopo che il Tribunale di Barcellona ha confermato la custodia cautelare per Dani Alves, la moglie del brasiliano Joana Sanz, ha deciso di andare via dalla Spagna. La decisione della famosa modella, almeno secondo quanto riferito dalla stessa attraverso i social, è momentanea. Per circa undici giorni, infatti, sarà all'estero per motivi di lavoro. Un modo per "evadere" dagli ultimi avvenimenti che le hanno scosso la vita, a partire dall'arresto per un presunto stupro commesso in discoteca da parte di Dani Alves, ma soprattutto dopo la recente morte della madre.