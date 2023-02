Roma, Lazio, Juve e Fiorentina: le ultimissime

Grandissima partita della Roma che batte il Salisburgo e si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Mourinho è stata sempre padrona del gioco ed è andata a segno con Belotti e Dybala. Ottima prestazione di Spinazzola, autore dei due assist. Buona partita anche di Pellegrini. Canta ed esulta l’Olimpico, al suo 24esimo sold out nell’era Mourinho.

Immobile basta e avanza. L’1-0 dell’andata serve alla Lazio per eliminare il Cluj e volare agli ottavi di Conference League. In Romania la partita finisce senza reti. Poche emozioni, ritmi non altissimi e con il motore al minimo i biancocelesti portano a casa la qualificazione. La squadra di Petrescu finisce pure in dieci (espulso Muhar al 77’). Quattro palle gol in un’azione sono le fiammate più importanti in un match che ha visto i biancocelesti rischiare poco o nulla. Venerdì alle 13 il sorteggio.

La Juventus vince per 0-3 la sfida contro il Nantes e accede agli ottavi di finale di Europa League. Di Maria ha messo subito la partita in discesa grazie al primo gol meraviglioso e al rosso di Palois scaturito da un suo tiro. Il rigore nella stessa circostanza lo realizza sempre l'argentino. La squadra di Allegri in superiorità numerica rimane sempre in gestione della partita. Il terzo gol arriva ancora con Di Maria, questa volta di testa dopo una mischia in area e l'intervento della goal line technology.

La Fiorentina batte lo Sporting Braga anche nel match di ritorno e si qualifica agli ottavi di finale di Conference League. Portoghesi avanti con i gol di Castro e Djalò, accorcia Mandragora. Nella ripresa la rimonta dei viola con Saponara e Cabral. Tre assist di Bonaventura.