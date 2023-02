Europa League, Conference League, Lenzini e Serie B: le ultimissime

Clamoroso en plein delle squadre italiane, che passano tutte il turno in Europa e Conference League. Nella giornata di ieri, la Lazio, dopo il successo per 1-0 maturato nella prima sfida, si è qualificata grazie allo 0-0 ottenuto in Romania. La Roma ha ribaltato il Salisburgo con un 2-0 all’Olimpico. La Juventus ha passeggiato a Nantes con un grandissimo Di Maria (tripletta), mentre la Fiorentina ha battuto il Braga pure al ritorno. Da non trascurare anche la Champions League, che nell’andata degli ottavi ha visto tutte le nostre squadre uscire vincitrici, cosa mai successa prima nella storia.

Gia oggi all’ora di pranzo le squadre italiane impegnate in Europa e Conference League conosceranno le proprie avversarie. Alle 12:00 da Nyon partirà il sorteggio per quanto riguarda l’Europa League con Juventus e Roma impegnate. Un’ora più tardi, a partire dalle 13:00, toccherà a Lazio e Fiorentina, impegnate in Conference League.

Incredibile cosa stia accadendo intorno alla targa dedicata al presidente della Lazio Umberto Lenzini. L’inaugurazione del parco che porta il nome dello storico patron del primo scudetto biancoceleste è andata in scena mercoledì pomeriggio in compagnia del sindaco Gualtieri. Ieri mattina la targa appariva già imbrattata con colori giallorossi. I tecnici dell’Ama l’hanno subito ripulita, ma nella notte, altri vandali, l’hanno addirittura spaccata.

Stasera due incontri della 26esima giornata del campionato di Serie B. Scende in campo la capolista Frosinone che al Benito Stirpe affronta un Parma in crisi di risultati e scivolato fuori dalla zona play off. Nell’altro match il Pisa affronta in casa il Perugia.