Tutta la Serie B e la Premier League: le ultimissime

Il successo per 3-0 del Genoa sulla Spal ha chiuso il ricco palinsesto di questo sabato di Serie B. La squadra di Gilardino consolida così il secondo posto solitario in classifica, staccando di tre punti il Bari, che nella partita giocata alle 14:00 si era imposto per 2-0 in trasferta sul campo del Brescia.

Oltre alla sfida del Rigamonti tra Brescia e Bari vinta dai pugliesi, alle 14:00 si sono giocate altre cinque gare. Nelle zone alte della classifica torna a vincere dopo quattro sconfitte consecutive la Reggina, 2-1 in casa contro il Modena: una vittoria che consente alla squadra di Inzaghi di sorpassare il Sudtirol e portarsi a 1 un solo punto dal terzo posto occupato proprio dal Bari. Il Sudtirol non va oltre il pareggio per 1-1 in casa contro il Palermo, mentre pareggia 0-0 il Cagliari di Ranieri in trasferta a Venezia. Si impone 2-1 il Cittadella in trasferta sul campo della Ternana, travolgente il Como che batte il Cosenza con un netto 5-1.

In Premier League fondamentale vittoria in trasferta dell’Arsenal. Gli uomini di Arteta si sono imposti 1-0 in trasferta sul campo del Leicester grazie al gol partita segnato da Gabriel Martinelli al primo minuto della ripresa. I Gunners si portano così a quota 57 punti in classifica e attendono l’esito della sfida del Manchester City, impegnato in questi istanti sul campo del Bournemouth.

Nelle altre gare giocate nel pomeriggio in Premier League il West Ham ha battuto 4-0 il Nottingham Forest, uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione, così come il Leeds che si è imposto 1-0 sul Southampton fanalino di coda. L’Everton resta penultimo, sconfitto 2-0 in casa dall’Aston Villa.