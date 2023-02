Sassuolo, Napoli, Manchester City e derby di Madrid: le ultimissime

Nella gara giocata al Via del Mare alle 20:45 il Sassuolo ha battuto 1-0 il Lecce. Neroverdi che tornano così a vincere dopo due partite interrompendo la striscia positiva dei salentini. A decidere la sfida il gol segnato da Thorstvedt al minuto 20 della ripresa. Grazie ai tre punti conquistati la squadra allenata da Dionisi aggancia proprio il Lecce a quota 27.

Alle 18:00 al Castellani di Empoli i padroni di casa hanno invece affrontato il Napoli capolista. Ennesima vittoria per gli uomini di Spalletti che si sono imposti per 2-0. A decidere il match l’autogol di Ismajli e la solita firma di Osimhen - la 19esima in campionato -. Entrambe le reti sono arrivate nel corso del primo tempo. Grazie al successo gli azzurri si portano a quota 65, + 18 sull’Inter seconda, impegnata domani a Bologna nel lunch match delle 12:30. Nella storia della Serie A solo una squadra aveva fatto meglio del Napoli dopo 24 giornate: si tratta della Juve allenata da Max Allegri nella stagione 2018-19, capace di totalizzare 66 punti.

In Premier League il Manchester City ha risposto all’Arsenal che nel pomeriggio aveva battuto il Leicester 1-0. La squadra di Guardiola si è imposta per 4-1 sul campo del Bournemouth è si è riportata a 2 punti dai Gunners. Nella sfida giocata in serata il Liverpool non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Crystal Palace.

Nella Liga spagnola si è giocato il derby di Madrid. La sfida del Bernabeu tra Real e Atletico è terminata 1-1. È successo tutto nella ripresa: prima l’espulsione di Correa che ha lasciato in 10 i Colchoneros, poi il vantaggio a sorpresa firmato Gimenez e ancora il pareggio del Real a cinque dal termine, con il baby Rodriguez, attaccante uruguagio classe 2004 appena entrato in campo. Del pareggio potrebbe beneficiare il Barcellona, che battendo l’Almeria nella gara di domani allungherebbe a +10 sul Real Madrid.