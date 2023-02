Inter, Milan, Monza e Udinese; le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Inter a Bologna, sfida Champions Milan-Atalanta. Alle 15 Salernitana-Monza, alle 18 Udinese-Spezia.

ROMA – Prosegue la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A dopo l'ennesima vittoria del Napoli a Empoli, oggi tocca alle milanesi:alle 12.30 l'Inter sarà di scena a Bologna mentre nel posticipo delle 20.45 il Milan in casa ospita l'Atalanta in uno scontro diretto per la Champions. Alle 15 Salernitana-Monza, alle 18 Udinese-Spezia. Le probabili formazioni