Inter, Napoli, Insigne e Goggia: le ultimissime

ROMA - Si ferma nuovamente la corsa dell'Inter che cade a Bologna s sprofonda a -18 dal Napoli ieri vittorioso ad Empoli. Al Dall'Ara la squadra di Simone Inzaghi esce sconfitta per 1-0, ai rossoblù è bastato il gol di Orsolini nella ripresa bravo ad approfittare di un errore in fase di impostazione dell'Inter. Gli undici giocatori azzurri, con al fianco il tecnico Spalletti e il presidente De Laurentiis, sagome ad altezza naturale. E' questo il nuovo segno di grande amore e attesa della città di Napoli per il sogno scudetto che è stato posto dai tifosi partenopei dei Quartieri Spagnoli sulle scale di Vico Colonne a Cariati, nel pieno dei vicoli del centro, a 50 metri da piazzetta Maradona. Non poteva iniziare peggio il secondo campionato americano per Lorenzo Insigne che ella gara d'esordio contro il DC United ha rimediato uno strappo muscolare. Trionfo delle ragazze jet italiane nella discesa di cdm di Crans Montana con una magica doppietta Goggia-Brignone. Ha vinto Sofia Goggia in 1.26.81 portando a casa la sua quarta vittoria in questa località e soprattutto il suo successo n.22 in coppa del mondo, superando così Federica Brignone, oggi seconda, e diventando da sola l'azzurra più vincente nel massimo circuito. Ascolta le news della mattina