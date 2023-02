Milan, Salernitana, Zaniolo e Karius: le ultimissime

Il Milan batte 2-0 l'atalanta. Sousa trova la prima vittoria. Esordio con gol per zaniolo. Karius torna in campo

Il Milan stende 2-0 l'Atalanta a San Siro e aggancia l'Inter al secondo posto in classifica. Serata perfetta per i rossoneri di Pioli che trovano il vantaggio sul finire del primo tempo con un autogol di Musso dopo un sinistro al volo di Theo da 20 metri. Sul finire del secondo tempo raddoppio di Messias. Dopo il ko contro la Lazio, arriva la prima vittoria per Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana. All'Arechi i granata si rendono protagonisti di una grandissima prestazione, piegando il Monza per 3-0 con le reti di Coulibaly, Kastanos e Candreva. Una vittoria importante, che mette fine alla striscia di tre sconfitte consecutive e allontana la Salernitana dalla zona retrocessione. Nell'altra gara pirotecnico 2-2 tra Udines e Spezia. Sono bastati pochi minuti infatti a Nicolò Zaniolo per esultare con la nuova maglia del Galatasaray, dove è approdato a gennaio e ha scelto il numero 17 in onore di un giovane tifoso della squadra di Istanbul morto a causa del terribile terremoto che ha colpito il Paese a inizio febbraio. In attesa che il campionato riprenda dopo lo shock del sisma, il 'Gala' ha disputato un'amichevole con l'Alanyaspor. Due anni dopo la sua ultima partita (il 28 febbraio del 2021, tra Union Berlino, dove militava in quel periodo, e Hoffenheim (finì 1-1) e a quasi cinque dalla disastrosa apparizione nella finale di Champions League persa dal Liverpool contro il Real Madrid, il portiere tedesco Loris Karius è tornato fra i pali, per difendere la rete del Newcastle a Wembley nella finale di Carabao Cup, la Coppa di Lega, tra lo stesso Newcastle e il Manchester United che si è aggiudicato il trofeo grzie alla vittorie per 2-0.