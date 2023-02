Lazio, Ibrahimovic, basket e tennis: le ultimissime

Oggi le sfide Lazio-Sampdoria e Verona-Fiorentina. Il primato di Ibrahimovic L'attaccante. Impresa del'Italbasket. La Giorgi vince il torneo di Merida

ROMA – Prosegue la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A con la Lazio che alle 20.45 ospiterà allo stadio Olimpico la Sampdoria. Prima alle 18.30 l'altro match tra Verona e Fiorentina. Le probabili formazioni. Zlatan Ibrahimovic, rientrato in campo contro l'Atalanta dopo un'assenza cominciata a maggio, è divenuto il giocatore più anziano del Milan a giocare in serie A nell'era dei tre punti, con i suoi 41 anni e 146 giorni. Il precedente record era di Alessandro Costacurta. Impresa dell'Italbasket, a Caceres, nell'ultima gara delle qualificazioni per i Mondiali. Gran finale per gli azzurri, che battono a domicilio la Spagna, per 72-68, tornando a vincere contro gli iberici dopo 8 anni e in casa loro dopo 18 anni. L'azzurra Camila Giorgi ha vinto la prima edizione del torneo di Merida, in Messico, gara valevole per il circuito Wta 250. In finale l'italiana, numero 68 al mondo, ha avuto la meglio sulla svedese Rebecca Peterson con il punteggio di 7-6 (7/3), 1-6, 6-2 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Per Giorgi si tratta del quarto titolo in carriera.