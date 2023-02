Lazio, Fiorentina, Juventus e Inter: le ultimissime

La Lazio scavalca momentaneamente la Roma. Torna a vincere la Fiorentina. Allegri scuote la Juve alla vigilia del derby. Marotta: "Inzaghi deve fare di più"

ROMA – La Lazio batte la Samopdoria 1-0 supera la Roma in classifica e vola momentaneamente al quarto posto in classifica. Gara complicata per i biancocelesti e risolta da una magia di Luis Alberto che a 10' dalla fine insacca la palla nell'angolino alla sinistra di Audero regalando ai biancocelesti tre preziosi punti in chiave Champions. Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre gare di campionato, torna a vincere la Fiorentina di Italiano, finalmente convincente in Serie A come in Conference League: nel primo posticipo del lunedì di un'infinita 24ª giornata, i Viola sbancano il Bentegodi, travolgendo 3-0 il Verona. "Il derby è sempre il derby, è importante per loro ma soprattutto per noi: dobbiamo continuare la scalata": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta la stracittadina contro il Torino. Dopo la sconfitta contro il Bologna in casa Inter torna a parlare Marotta che fa il punto della situazione: “Il percorso di questi anni è soddisfacente, ma la squadra e l'allenatore devono fare di più per risolvere il problema della continuità. Noi, come società, siamo sempre pronti a supportarli, ma sta a loro ad Appiano, in un confronto diretto, trovare il rimedio a questa problematica", ha spiegato l'ad a Sky Sport.