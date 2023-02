Mbappé, San Siro, LeBron James e Sei Nazioni: le ultimissime

Mbappé: "Se vengi in Italia solo per il Milan". Futuro incerto per San Siro. Lungo stop per LeBron James. Il calendario del Sei Nazioni 2024

ROMA - Kylian Mbappé fa una dichiarazione d'amore al Milan e manda letteralmente in visibilio i tifosi rossoneri: "Se vengo in Italia è solo per il Milan". Sta facendo il giro della rete il video registrato durante la serata del Fifa The Best Award di ieri sera, in cui il giocatore francese del Psg ha risposto in questo modo a un tifoso che gli aveva chiesto di un possibile trasferimento in Italia. "È chiaro che" dall'incontro con Inter e Milan che si è tenuto questa mattina "ne viene fuori una cosa molto evidente: il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno. Quindi sarà un problema in più per il Comune". È la considerazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo l'incontro con i club sul progetto del nuovo stadio. Nel pieno della rimonta dei Lakers contro Dallas LeBron James crolla a terra dopo che la caviglia destra ha ceduto sotto il suo peso. Il pubblico e tifosi trattengono il fiato e il n. 6 gialloviola come sempre torna in campo per segnare 11 dei suoi 26 punti nel decisivo quarto periodo poi vinto dalla squadra di Los Angeles. Ufficializzato il calendario dell’edizione 2024 del Guinness Sei Nazioni. Ascolta le news della mattina