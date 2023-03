Mourinho, Allegri, Bryant e Cecchinato: le ultimissime

Mourinho: "Voglio denunciare il quarto uomo". Allegri: "Quarto posto difficile". Risarcira la famiglia Bryant per le foto dell'incidente. Cecchinato agli ottavi in Cile

ROMA – Dopo la clamorosa sconfitta a Cremona il tecnico della Roma José Mourinho a fine gara si è sfogato per il rosso che lo costringerà a saltare la sfida contro la Juventus: “C'è chi mi conosce da anni e sa che sono emozionale ma non pazzo – ha spiegato - . Per avere questa reazione vuol dire che qualcosa è successo. Bisogna capire se dal punto di vista legale posso fare qualcosa, dato che Piccinini mi ha dato il rosso su suggerimento del quarto arbitro. Il quale non ha avuto l'onestà di dire come mi ha trattato, e cosa ha originato la mia reazione”. "I ragazzi hanno disputato davvero una bella partita contro una squadra difficile da affrontare. E' stata una vittoria meritata". Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus dopo la vittoria 4-2 contro il Torino. "Se ci stiamo avvicinando al quarto posto? Dieci punti sono tanti - dice ancora Allegri -: oggi abbiamo agguantato il Bologna e staccato il Torino. Dobbiamo anche dire che sul campo abbiamo conquistato 50 punti, per non dire 52...". La contea di Los Angeles ha accettato di pagare a Vanessa Bryant e a tre delle sue figlie quasi 30 milioni di dollari per risolvere una causa e potenziali rivendicazioni legate alla condivisione di foto vivide dell'incidente in elicottero nel gennaio 2020 in cui morirono suo marito, la star del basket Kobe Bryant, e una delle loro figlie, insieme ad altre sette persone. Marco Cecchinato accede agli ottavi del torneo Atp di 250 di Santiago del Cile, mentre viene subito eliminato Fabio Fognini. Il 30enne tennista siciliano n.91 al mondo ha battuto 6-2 3-6 7-6(7-3) in due ore e 19 minuti di gioco il 32enne argentino Facundo Bagnis (n.94) e stasera sfiderà il 28enne brasiliano Thiago Monteiro (n.84).