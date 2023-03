Mourinho, Giudice Sportivo, arbitri e Scardina: le ultimissime

Due giornate a Mourinho e Mario Rui. Gli arbitri della 25\a giornata di Serie A. Indagini sul malore di Scardina

ROMA - Due giornate di squalifica a Josè Mourinho, con multa di 10.000 euro. E' questa la decisione del giudice sportivo della serie A, dopo l'espulsione del tecnico della Roma ieri nella partita con la Cremonese. Queste le altre decisioni del Giudice sportivo: due giornate Mario Rui del Napoli "per avere, al 22' st, dopo essere caduto a terra a seguito di un normale contrasto di gioco, con il pallone lontano, colpito volontariamente con un calcio all'altezza dell'inguine un calciatore della squadra avversaria". Il terzino sinistro portoghese salterà le sfide contro Lazio e Atalanta. Il giudice ha fermato per una giornata altri nove calciatori: si tratta di Federico Baschirotto (Lecce), Domenico Berardi (Sassuolo), Nicolò Casale (Lazio), Rafael Leao (Milan), Kingsley Ehizibue (Udinese), Alex Ferrari (Cremonese), Manolo Gabbiadini (Sampdoria), Rade Krunic (Milan) e Samuele Ricci (Torino). L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata di Serie A. Si parte venerdì alle 20.45 con Napoli-Lazio,che è stata affidata a Pairetto. Domenica allo stadio Olimpico partita di cartello tra Roma e Juve: dirigerà Maresca di Napoli. Per il Milan di scena a Firenze c'è Di Bello, mentre per l'Inter impegnato a San Siro contro il Lecce c'è Manganiello. La Procura di Milano sta monitorando, attraverso accertamenti medici, il caso di Daniele Scardina, il pugile di 30 anni ricoverato all'Humanitas di Rozzano, nel Milanese, dopo aver accusato un malore ieri al termine di un allenamento in palestra. Ascolta le news della mattina