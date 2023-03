Napoli, Scardina, Mancini e Fiorentina: le ultimissime

Elmas: "Spalletti è un grande". Le condizioni di Scardina. Mancini: "Troppi pochi italiani". Commisso: "Io non faccio imbrogli"

ROMA - Eljif Elmas è il dodicesimo uomo di Spalletti, l'uomo di fiducia utile all'occorrenza. Il centrocampista macedone è felice per questa stagione. Ha due motivi per esserlo: lo scudetto ad un passo e il record di gol e dunque una stagione che si prospetta indimenticabile. Il merito è anche di Spalletti: "Lo seguivo da piccolo alla Roma, è un grande allenatore, di qualità, sta facendo belle cose, senza di lui non avremmo fatto queste cose". "Abbiamo parlato con il medico, ci ha detto che il ragazzo è stabile, che ci vuole pazienza e dobbiamo pregare e basta". Salvatore Cherchi, promoter di Daniele Scardina, ha fatto il punto sulle condizioni di salute del pugile, ricoverato alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano) in seguito a un malore e operato al cervello. "L'intervento è riuscito - ha confermato il manager - hanno asportato tutto il sangue ed è tutto pulito. Il problema adesso è la pazienza". "Le squadre sono italiane è vero, ma di italiani ce ne sono pochi è quello il problema". Lo ha detto il ct Roberto Mancini, commentando l'avanzamento delle squadre di Serie A in Europa. "La mia speranza è che giochino sempre più italiani, nel frattempo dobbiamo trovare delle soluzioni. Poi è chiaro che ci faccia piacere che le squadre italiane vadano avanti perché è giunto il momento di vincere altre coppe", ha aggiunto. "Tutti pensavano che una volta arrivato qui Rocco, con la propria ricchezza, si sarebbe comprato tutto, ma non è così. C'è di mezzo il fair-play finanziario, ci sono leggi europee e Rocco non fa imbrogli come invece fanno altri. E non mi riferisco solo all'Italia". Lo ha detto Rocco Commisso, nel corso di un evento promosso all'Auditorium del CTO di Careggi dall'Università di Firenze, incontrando gli studenti del corso di laurea in Scienze motorie. "Anche in Francia e in Inghilterra ci sono squadre che fanno imbrogli simili, forse all'estero anche più grossi" ha proseguito il presidente e proprietario della Fiorentina.