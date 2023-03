Lazio, Mourinho, Barcellona e Leclerc: le ultimissime

Attesa per Napoli-Lazio. Mourinho ascoltato 45' in Procura. Il Barcellona ad un passo dalla finale di Coppa del Re. Lecòlerc: "Vogliamo trasformare il sogno in realtà"

ROMA - Si apre questa sera alle 20.45 con il posticipo al Maradona tra Napoli e Lazio la 25a giornata del campionato di calcio di serie A. Le probabili formazioni. Quarantacinque minuti di udienza per raccontare una vicenda che José Mourinho ha definito surreale, non solo per le offese ricevute dal quarto uomo Marco Serra ma anche per la squalifica di due giornate che potrebbe costringerlo a saltare la Juventus e il Sassuolo. Ieri pomeriggio il procuratore capo Giuseppe Chiné ha ascoltato Mourinho nella sede a Via Campania. Trequarti d’ora di colloqui tra le parti, più altri dieci minuti di verbalizzazione. La società intanto presenterà ricorso per le due giornate di squalifica al tecnico. Oggi a Coverciano sarà ascoltato anche Marco Serra. Il Barcellona ipoteca la qualificazione alla finale della Coppa del Re, aggiudicandosi il 'clasico' contro il Real Madrid sul terreno del Santiago Bernabeu. "Migliorare il secondo posto significa vincere, questo ci da la carica per fare di più. Il feeling di vincere è quello che mi spinge ogni giorni e la Ferrari merita di vincere il Mondiale. Vogliamo trasformare questo sogno in realtà e spingeremo per raggiungerlo". Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport in vista del Gp del Bahrain, gara inaugurale del Mondiale di Formula 1.