Hakimi, San Siro, tennis e sci: le ultimissime

Hakimi accusato di stupro. Sala torna sul futuro di San Siro. Berrettini si ritira ad Acapulco. La Curtoni comanda la classifica del Super G

ROMA - Il terzino del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, è stato messo sotto inchiesta per stupro, secondo quanto ha fatto sapere la procura di Nanterre, alla periferia della capitale. Indagato dallo scorso fine settimana, l'ex giocatore dell'Inter, 24 anni, è stato interrogato e messo in libertà vigilata. "Credo che questa lunga e ancora non definita storia abbia una sola grande certezza. Le due squadre non vogliono più stare a San Siro e nessuno può costringerle a ristrutturarlo. Per me è quindi doveroso impegnarsi fino in fondo perché si trovi una soluzione alternativa nel Comune di Milano". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo podcast quotidiano. Un problema alla gamba destra ferma Matteo Berrettini al torneo Atp di Acapulco. L'azzurro è stato costretto al ritiro ai quarti di finale contro il giovane danese Rune. Dopo il primo set perso 6-0, Berrettini, durante la sospensione per pioggia (durata circa 40 minuti), si è confrontato con il medico del torneo. Poi la decisione del ritiro dopo pochi scambi. L'azzurra Elena Curtoni in 1.26.84 è arrivata seconda nel primo superG di cdm Kvitfjell. Ha vinto in 1.26.83 - e dunque con un solo centesimo di vantaggio sull'italiana pari a 25 cm - l'austriaca Cornelia Huetter, al quarto successo in carriera ed incredibilmente al primo stagionale per la sua squadra. Terza , con una classifica molto stretta, in 1.26.95 la svizzera Lara Gut- Behrami. Curtoni, con questo 2/o posto e quando mancano 2 superG alla fine, è tornata in testa a classifica disciplina con 310 punti, tallonata da Gut-Behrami con 302 e dalla norvegese Ragnhild Mowinckel con 290. Fuori Goggia per salto di porta, Brignone 5/a. Ascolta le news della mattina