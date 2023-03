Lazio, Juventus, Atalanta e formula uno: le ultimissime

Sarri espugna il Maradona. I nove punti chiave del ricorso della Juve. Gasperini in emergenza. Prime libere in Bahrain

ROMA – Otto anni dopo la Lazio espugna il Maradona. Ci pensa Vecino a regalare i tre punti ai biancocelesti ed il momentaneo secondo posto ijn classifica. Prima sconfitta al Maradona invece quest'anno per la prima della classe in Serie A, ma la distanza dalle inseguitrici resta comunque rassicurante. "La corte federale di appello ha utilizzatgo elementi probatori dell'inchiesta penale per creare in realtà un fatto illecito nuovo a carico dei deferiti": è questo uno dei nove punti chiave nelle 99 pagine del ricorso Juve al Collegio di Garanzia contro la penalizzazione di 15 punti per il processo plusvalenze. Queste nuove accuse, secondo il ricorso, avrebbero violato il principio di giusto processo e il diritto di difesa. Le accuse estranee al deferimento, secondo il club, sono la fattura "nascosta" all'Olympique Marsiglia e lo scambio Arthur-Pjanic col Barcellona. “Per noi è la partita del rilancio. Siamo rimasti gli stessi, mentre l'Udinese ha un Deulofeu in meno". A Gian Piero Gasperini, però, tocca fare i conti in tasca all'infermeria in casa Atalanta: Scalvini fermo per distorsione alla caviglia destra, Palomino per postumi distrattivi all'adduttore sinistro. "Chi non ha dato continuità finora, per ragioni differenti, è chiamato a darne. Dopo questa ci sono altre 13 partite a difficoltà crescente, perché tutte le squadre sono nella fase aperta in cui si lotta per definire gli obiettivi". La prima giornata di libere del GP del Bahrain sul circuito di Sakhir - dove la Formula 1 ha svolto i test ufficiali - ha detto che, se le prime impressioni saranno confermate dalla gara di domenica, la Red Bull, scuderia campione del mondo, è ancora la vettura da battere. Ma anche che, oltre a Ferrari e Mercedes, potrebbe esserci una ulteriore variabile nella corsa al titolo: l'Aston Martin, in particolare quella da quest'anno affidata a Fernando Alonso. Red Bull ed Aston Martin hanno monopolizzato il venerdì. Ascolta le news del pomeriggio