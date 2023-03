Milan, Atalanta, Monza e Sarri: le ultimissime

Sarri: "Possiamo fare anche meglio". Oggi tre anticipi spicca Fiorentina-Milan

ROMA – Prosegue bla 25ª giornata del campionato di calcio di Serie A in questo sabato spicca il posticipo tra Fiorentina e Milan delle 20.45, ad aprire la giornata alle 15 Monza-Empoli mentre alle 18 sarà la volta di Atalanta-Udinese. La Lazio sgambetta il Napoli che incassa la prima sconfitta stagionale al Maradona, soddidsfatto a fine gara Sarri: “Vittoria che significa tre punti importanti contro una squadra che sta facendo un campionato a parte ed era imbattuta in casa. La squadra ha fatto una partita di alto livello per applicazione e determinazione. Dal punto di vista tecnico possiamo fare anche meglio a mio avviso". Deluso Spalletti: “Per l'atteggiamento che ho visto, per il dispiacere negli spogliatoi, è una partita che è andata storta e un po' sfortunata. Ora si va a riprendere il lavoro in maniera corretta, ma nessuno ha alzato le mani dal volante”.