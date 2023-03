Formula uno, Sampdoria, Atalanta e Chiellini: le ultimissime

Verstappen vince il primo gp in Bahrain. Nel pomeriggio due anticipi a reti inviolate. Gasperini perde due pedine per la gara contro il Napoli. Primo gol in MLS per l'ex difensore della Juve

ROMA - Nuova stagione stessa muisca in formula uno: Max Verstappen e la Red Bull dominano in Bahrain, con l'olandese che si aggiudica la prima gara del 2023 di Formula 1 e la scuderia austriaca che completa la doppietta con il secondo posto di Sergio Perez. Chiude il podio un fenomenale Fernando Alonso su Aston Martin, seguito dalla Ferrari di Carlos Sainz. Subito costretto al primo ritiro Charles Leclerc per problemi al motore nel corso del 41 giro quando era terzo. Negli anticipi di oggi finisce a reti bianche la sfida salvezza tra lo Spezia quartultimo e il Verona terzultimo in classifica. Nell'altra gara delle 15 altro 0-0 tra Sampdoria e Salernitana. Contro il Napoli, sabato prossimo, l'Atalanta non potrà contare su Davide Zappacosta e Teun Koopmeiners, infortunatisi rispettivamente prima e al 41' del primo tempo dell'anticipo di sabato con l'Udinese al Gewiss Stadium di Bergamo. Primo gol in Major League per Giorgio Chiellini che da due stagioni veste la maglia del Los Angeles Fc e dedica per Davide Astori nel giorno del 5/o anniversario della sia scomparsa. Ascolta le news della mattina