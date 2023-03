Roma, Inter, Ferrari e atletica: le ultimissime

La Roma è quarta, l'Inter vola al secondo posto. Le parole do Vasseur che mettono in ansia i tifosi della Ferrari. Storico oro per Ghiotto

ROMA – Nel posticipo della 25ª giornata di campionato la Roma supera la Juventus 1-0 e resta attaccata alla zona Champions volando al quarto posto a 47 punti con il Milan. L'Inter approfitta del ko del Milan a Firenze, supera con merito il Lecce per 2-0, al termine di una partita condotta dal primo all'ultimo minuto, e si porta in solitaria al secondo posto della classifica della Serie A. Non può rassicurare il commento di Frederic Vasseur dopo il Gran Premio del Bahrain, che ha visto Charles Leclerc chiudere con un ritiro dopo un problema di affidabilità: "Non mi aspettavo il problema che ha avuto Leclerc, e ora dobbiamo capire esattamente cosa è successo prima di trarre conclusioni. E' un po' uno shock". Davide Ghiotto, già bronzo olimpico lo scorso anno, ha vinto l'oro sui 10mila metri ai Mondiali di speed-skating, che si chiudono a Heerenveen (Olanda).