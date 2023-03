Juve, Liverpool, Djokovic e Ferrari: le ultimisssime

Che succede a Vlahovic? È questa la domanda che si fanno i tifosi della Juventus dopo il match giocato ieri contro la Roma e vinto dai giallorossi con un gol di Mancini. L'attaccante serbo non è mai stato pericoloso nel corso dei novanta minuti, con i vari Smalling, Mancini e Ibanez che l'hanno ben incartato, portandolo a chiudere una nuova partita senza gol. In campionato, infatti, Vlahovic non segna da quattro turni. L'ultimo acuto è stato contro la Salernitana, quando realizzò una doppietta che permise alla Juve di violare l'Arechi. Poi è rimasto a secco con Fiorentina, Spezia e Torino: gare dove comunque sono arrivati nove punti, con i bianconeri che hanno messo a referto sette reti. Con la Roma c'è stato il quarto digiuno di fila in serie A.

Apoteosi Liverpool ad Anfield. I Reds hanno travolto il Manchester United 7-0 e adesso si avvicinano sempre più al quarto posto occupato dal Tottenham, valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Doppiette per Salah, Gakpo e Nunez, chiude la firma di Firmino nel finale. Proprio in occasione della settima rete del Liverpool è avvenuto però un episodio che non è particolarmente piaciuto a Jurgen Klopp… Dopo la settima rete del Liverpool messa a segno da Firmino, un tifoso dei Reds è entrato in campo tentando di abbracciare Salah e compagni e festeggiare insieme a loro una serata storica. Il fan, accidentalmente, è scivolato sul terreno di gioco finendo per franare sulla caviglia di Roberston. Gli steward hanno recuperato subito il giovane tifoso, mentre Robertson appariva dolorante sotto gli occhi di Klopp. Il tecnico del Liverpool è andato su tutte le furie e ha inveito contro il tifoso per la scivolata che avrebbe potuto creare conseguenze ben più serie al giocatore.

Novak Djokovic non potrà giocare il torneo di Indian Wells. Il numero uno del mondo non è vaccinato contro il Covid e non può entrare negli Stati Uniti. A confermare la decisione sono stati gli orgaznizzatori del torneo sui canali ufficiali. Il senatore Rick Scott, ha dichiarato su Twitter che la Homeland Security ha rifiutato la richiesta di 'deroga' al vaccino di Djokovic, che gli avrebbe permesso di giocare sia a Indian Wells che a Miami, dal 19 marzo al 2 aprile.

È finita nel peggiore dei modi la prima gara del 2023 di Charles Leclerc. Autore del terzo tempo in qualifica e di un'ottima partenza che gli aveva permesso di sopravanzare Sergio Perez, il monegasco stava occupando stabilmente la terza posizione in gara quando la sua Ferrari lo ha abbandonato. La power unit della SF-23 ha perso potenza mettendo fine in pochi istanti alle ambizioni di Charles di poter concludere il gran premio del Bahrain sul podio. “Il nostro obiettivo è battere Red Bull – ha subito chiarito il monegasco dopo essere sceso dalla sua SF-23 - ma in termini di performance questo week end sul passo gara non c'eravamo. Dobbiamo fare passi avanti, siamo troppo lontani. Loro (Red Bull, n.d.r.) hanno trovato qualcosa, in qualifica eravamo più o meno lì, in gara eravamo anche un secondo più lenti al giro, è un'altra categoria. Dobbiamo lavorare e trovare qualcosa” ha spiegato il monegasco.