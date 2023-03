Lazio, Osimhen, Juventus e Torino: le ultimissime

La Lazio sfida l'Az. Osimhen: "Spalletti numero uno". La Juve punta tutto sull'Europa Legaue. Il Toro rivede la zona Europa

ROMA - Conference League per la Lazio che alle 18.45 ospiterà l'Az Alkmaar nell'andata degli ottavi. assente sicuro immobile che ha rimediato una lesione alla coscia e tornerà dopo quasi certamente dopo la sosta saltando il derby. Sarri avverte: "Così come col Milan dopo la vittoria a Napoli Se andiamo in appagamento perdiamo a livello motivazionale. Non ripetiamo l'errore". La probabile formazione. Victor Osimhen elogia Spalletti e Kvaratskhelia. L'attaccante nigeriano è stato premiato a Roma col Premio Sportivo della Stampa Estera e, intervenuto accanto al presidente De Laurentiis, dice grazie al proprio allenatore per la sua crescita. La Juventus si ferma sul più bello, la squadra di Allegri cade ancora quando sembrava guarita definitivamente. E adesso fa di nuovo rotta sull'Europa League, con l'andata degli ottavi giovedì contro il Friburgo. E' la via verso un possibile riscatto, come pure la Coppa Italia. Il Torino resta in corsa per l'Europa. I granata battono il Bologna e si rifanno sotto per il settimo posto.