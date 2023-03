Ferrari, Liverpool, arbitro e tennis: le ultimissime

Le contromisure della Ferrari dopo il ritiro di Leclerc. La punizione esemplare di Ten Hag ai giocatori. Chi dirigerà la Roma in Europa Legaue. Il tabellone di Indian Wells

ROMA - Frederic Vasseur ha provato in ogni modo a evitarlo, ma alla fine l’ha detto: "Dobbiamo capire". A fronte del flop all’avvio in Bahrain ha variamente declinato i doveri del vertice tecnico: "Dobbiamo lavorare su molti punti, dobbiamo essere concentrati, dobbiamo essere realistici, dobbiamo migliorare nel corso dei week end, dobbiamo ripartire". Verranno fatti ulteriori test al simulatore, o nuovi esperimenti al venerdì mattina nei GP. La risposta arriverà con un’aerodinamica evoluta che potrebbe essere presentata a Imola (21 maggio). Dopo il pesante 7-0 rimediato ad Anfield contro il Liverpool il tecnico dei reds Ten Hag ha deciso di punrie la squadra e prima dell'allenamento ha radunato i suoi ragazzi, costringendoli in silenzio ad ascoltare un audio umiliante: si è trattato dei festeggiamenti dei tifosi del Liverpool a ogni gol segnato dalla loro squadra e gli umilianti cori subiti in una domenica d'inferno. Lo stesso tecnico è corso subito ai ripari chiedendo la presenza costante di uno psicologo. Lo svizzero Sandro Scharer è l'arbitro designato dalla Uefa per dirigere Roma-Real Sociedad, andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì allo stadio Olimpico (ore 18.45). Arbitro greco invece per Juventus-Friburgo (giovedì ore 21): si tratta di Tasos Sidiropoulos. In Conference league, Fiorentina-Sivasspor (giovedì ore 219, sarà arbitrata dall'albanese Enea Jorgji. Sorteggiato nella notte il tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells in programma dall'8 al 19 marzo e sono cinque gli italiani nel main draw: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Ascolta le news della mattina