Lazio, Juventus, Chelsea e Benfica: le ultimissime

ROMA - Perde la Lazio nell’andata di Conference League contro l’Az Alkmaar. Apre Pedro con un bel gol una partita che sembrava in controllo. Poi sul finire del primo tempo pareggio di Pavlidis e traversa di Milinkovic. Nella ripresa Kerkez, ex giovanili del Milan, firma la rete della rimonta. Finisce 1-2. Giovedì 16 marzo il ritorno in Olanda. Per passare il turno servirà vincere con due gol di scarto. La difesa della Juve mette a segno il primo punto nell'ambito dell'Inchiesta Prisma. Il TAR del Lazio ha infatti dato il via libera ad una carta, rimasta fino ad oggi segreta, in cui la Covisoc chiede alla Procura Federale alcune interpretazioni legate al caso plusvalenze. La Juventus intanto ha esercitato l'obbligo di riscatto per Moise Kean. Il Chelsea si è qualificato per i quarti di finale di Champions League battendo 2-0 il Borussia Dortmund a Londra. All'andata, i tedeschi si erano imposti per 1-0, ma a Stamford Bridge gli inglesi hanno ribaltato la situazione. La prima rete, al 43', è stata siglata da Sterling e nella ripresa, al 18', è arrivato il raddoppio degli inglesi con un rigore di Havertz. Nell'altro match il Benfica accede ai quarti dopo aver battuto in casa 5-1 il Bruges. Ascolta le news del pomeriggio